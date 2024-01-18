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Олимпик Лион подписал форварда Гента - Инсайдер
Гифт Орбан присоединяется к французскому клубу
transfermarkt
Французский "Олимпик Лион" подписал центрального нападающего Гифт Орбана. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Контракт подписан до июня 2028 года. Стоимость трансфера составляет 13 миллионов евро. Вскоре клубы сообщат о сделке официально.
Гифт Орбан сыграл в Про-лиге Бельгии 17 матчей и забил 3 гола.
Игрок присоединился к "Генту" в январе 2023 года. Он перешел из "Стабека" за 3,3 миллиона евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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