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Олимпик Лион подписал форварда Гента - Инсайдер

Франция
Обновлено

Гифт Орбан присоединяется к французскому клубу

Олимпик Лион подписал форварда Гента - Инсайдер

transfermarkt

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Французский "Олимпик Лион" подписал центрального нападающего Гифт Орбана. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Контракт подписан до июня 2028 года. Стоимость трансфера составляет 13 миллионов евро. Вскоре клубы сообщат о сделке официально.

Гифт Орбан сыграл в Про-лиге Бельгии 17 матчей и забил 3 гола.

Игрок присоединился к "Генту" в январе 2023 года. Он перешел из "Стабека" за 3,3 миллиона евро.

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Лион Гент
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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