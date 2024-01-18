Олимпик Лион подписал форварда Гента - Инсайдер

Французский "Олимпик Лион" подписал центрального нападающего Гифт Орбана. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Контракт подписан до июня 2028 года. Стоимость трансфера составляет 13 миллионов евро. Вскоре клубы сообщат о сделке официально.

Гифт Орбан сыграл в Про-лиге Бельгии 17 матчей и забил 3 гола.

Игрок присоединился к "Генту" в январе 2023 года. Он перешел из "Стабека" за 3,3 миллиона евро.