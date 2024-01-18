Карим Бензема может стать игроком французского клуба

Считается, что нападающий Карим Бензема станет второй звездой, которая вернется в европейский футбол. На следующей неделе 36-летний игрок собирается обсудить свое будущее со Спортивным директором "Аль-Иттихад".

Вероятнее всего Бензема может уйти в аренду во французский клуб "Олимпик Лион". Об этом сообщает инсайдер Лиги 1 Джонатан Джонсон.

Карим Бензема в этом сезоне саудовской Про-Лиги сыграл 15 матчей, забил 9 голов и отдал 5 ассистов.