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Карим Бензема может стать игроком французского клуба
Форварда связывают с Олимпик Лионом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Считается, что нападающий Карим Бензема станет второй звездой, которая вернется в европейский футбол. На следующей неделе 36-летний игрок собирается обсудить свое будущее со Спортивным директором "Аль-Иттихад".
Вероятнее всего Бензема может уйти в аренду во французский клуб "Олимпик Лион". Об этом сообщает инсайдер Лиги 1 Джонатан Джонсон.
Карим Бензема в этом сезоне саудовской Про-Лиги сыграл 15 матчей, забил 9 голов и отдал 5 ассистов.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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Перевзутий
18.01.2024 в 23:06
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