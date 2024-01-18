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Карим Бензема может стать игроком французского клуба

Франция

Форварда связывают с Олимпик Лионом

Карим Бензема может стать игроком французского клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Считается, что нападающий Карим Бензема станет второй звездой, которая вернется в европейский футбол. На следующей неделе 36-летний игрок собирается обсудить свое будущее со Спортивным директором "Аль-Иттихад".

Вероятнее всего Бензема может уйти в аренду во французский клуб "Олимпик Лион". Об этом сообщает инсайдер Лиги 1 Джонатан Джонсон.

Карим Бензема в этом сезоне саудовской Про-Лиги сыграл 15 матчей, забил 9 голов и отдал 5 ассистов.

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Перевзутий
18.01.2024 в 23:06
Нынче любая победа важна.Так шо всех кто за Барсу с победой!
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Комментарии 1
Перевзутий
18.01.2024 в 23:06
Нынче любая победа важна.Так шо всех кто за Барсу с победой!
Ответить
0
0

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