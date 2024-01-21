Источник: ПСЖ ищет замену Килиану Мбаппе

"ПСЖ" ищет замену Килиану Мбаппе в случае его ухода этим летом, сообщает Real Madrid Exclusivo.

Как говорится в источнике, "ПСЖ" осознает, что рано или поздно Мбаппе покинет клуб, поэтому они ищут замену 25-летнему игроку, один из вариантов парижан - вингер "Баварии" и сборной Германии Лерой Сане. Сейчас Сане переживает один из лучших отрезков в своей карьере, поскольку в настоящее время в сезоне на его счету девять голов и 11 результативных передач.

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Напомним, ранее во французских СМИ писалось, что руководство "ПСЖ" делает все, чтобы удержать Килиана Мбаппе. За этот сезон Мбаппе отыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 3 результативных передачи.