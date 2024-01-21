Соболь впервые с сентября не попал в заявку Страсбурга на матч

Украинский защитник Эдуард Соболь не попал в заявку команды на матч против "Клермона" в Кубке Франции. Последний раз отсутствие защитника можно было заметить в сентябре 2023-го года, когда Эдуард восстанавливался от травмы.

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???? Suivez le match en direct commenté ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 21, 2024

В последнее время украинца связывают много слухов об уходе из "Страсбурга". Среди названных инсайдерами команд - бельгийские "Генк", "Гент" и "Вестерло".

В этом сезоне Соболь сыграл лишь 4 официальных матча за "Страсбург", один из которых полный.