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Соболь впервые с сентября не попал в заявку Страсбурга на матч
Похоже, Эдуард готовится к трансферу
Фото: rcstrasbourgalsace.fr
Украинский защитник Эдуард Соболь не попал в заявку команды на матч против "Клермона" в Кубке Франции. Последний раз отсутствие защитника можно было заметить в сентябре 2023-го года, когда Эдуард восстанавливался от травмы.
???? #CF63RCSA I ???????? ???????????????? ???????? ???????????? ????????????????&???????????????????? ???????????????? ???????? ???????????? ???????? ???????????????????????? ???????? @coupedefrance !— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 21, 2024
???? Suivez le match en direct commenté ⤵️
В последнее время украинца связывают много слухов об уходе из "Страсбурга". Среди названных инсайдерами команд - бельгийские "Генк", "Гент" и "Вестерло".
В этом сезоне Соболь сыграл лишь 4 официальных матча за "Страсбург", один из которых полный.
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