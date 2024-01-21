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Соболь впервые с сентября не попал в заявку Страсбурга на матч

Франция

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Соболь впервые с сентября не попал в заявку Страсбурга на матч

Фото: rcstrasbourgalsace.fr

Новина українською

Украинский защитник Эдуард Соболь не попал в заявку команды на матч против "Клермона" в Кубке Франции. Последний раз отсутствие защитника можно было заметить в сентябре 2023-го года, когда Эдуард восстанавливался от травмы.

В последнее время украинца связывают много слухов об уходе из "Страсбурга". Среди названных инсайдерами команд - бельгийские "Генк", "Гент" и "Вестерло".

В этом сезоне Соболь сыграл лишь 4 официальных матча за "Страсбург", один из которых полный.

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Эдуард Соболь Страсбур
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Источник:
Страсбург
Опубликовал: Виктор Иванчук
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