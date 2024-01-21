Кубок Франции. Представители 3-го дивизиона шокировали действующих чемпионов и Реймс

В воскресенье случились две первые большие сенсации в 1/16 финала Кубка Франции. Сразу два представителя Лиги Насьональ (третий по силе дивизион) выбили двух фаворитов, включая действующего победителя турнира "Тулузу" и крепкий "Реймс", шестую команду элиты.

"Тулузу" выбил скромный "Руан". Победитель Кубка Франции-2023 чудом перевёл игру в серию пенальти, сравняв счёт в 6-голевой перестрелке на 90+2 минуте усилиями Николайсена. Но в бесконечной лотерее удачливее оказались хозяева. После 23 удачных попыток подряд со стороны обоих команд второй удар Габриэль Суасо в серии оказался неточным, и "Тулуза" покинула турнир.

Немного менее весело было в Сошо. Одноименная команда и "Реймс" вместо шести голов в основное время четыре. Второй гол Агбаду тоже оказался поздним, позволив сравнять счёт за 10 минут до финального свистка. Серия послематчевых пенальти была стандартной длины. "Сошо" все свои 5 попыток реализовал, а гостей подвёл Джозеф Окуму.

В других матчах аутсайдер Лиги Насьональ "Шатору" до последнего боролся против "Гавра", но минимально уступил. Также минимально на выезде победил "Лилль". Разницу между командой Фонсеки и клуба из Лиги Насьональ 2 сделал единственный точный выстрел Харальдссон в середине первого тайма.

Кубок Франции. 1/16 финала

Руан – Тулуза 3:3 (пенальти - 12:11)

Голы: Беззеками 15, Сансон 43 (п), Бузамуша 64 – Сьерро 19 (п), Гбоо 32, Николайсен 90+2

Тулуза: Домингес, Каманси (Эджума, 87), Николайсен, Мависса Элеби, Суасо, Спирингс (Сесар Хелаберт, 75), Сьерро, Кассерес (Шмидт, 60), Гбоо (Бабика, 75), Сиссоко (Скюття, 60), Даллинга

Сошо – Реймс 2:2 (пенальти - 5:4)

Голы: Мишель 21, Дао 45 (п) – Агбаду 6, 82

Расинг Коломб – Лилль 0:1

Гол: Харальдссон 33

Лилль: Манноне, Зедадка (Сантуш, 67), Умтити, Йоро, Исмаили, Гудмундссон, Андре, Жегрова, Харальдссон (Гомес, 67), Буадди, Дэвид (Языджи, 67)

Шатору – Гавр 0:1

Гол: Нгура 45