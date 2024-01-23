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Хавбек ПСЖ близок к переходу в Брагу

Франция
Обновлено

19-летний игрок вскоре покинет французский клуб

Хавбек ПСЖ близок к переходу в Брагу

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Полузащитник "ПСЖ" Шер Ндур близок к переходу в португальскую "Брагу".

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По информации Фабрицио Романо, переговоры находятся на финальном этапе. Контракт будет в форме аренды. В ближайшее время Шер пройдет медицинское обследование.

Ндур присоединился к французскому клубу летом прошлого года из "Бенфики Б". В этом сезоне Кубка Франции Шер сыграл 1 матч, в котором забил 1 гол.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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