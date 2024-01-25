Франция
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Олимпик Лион вскоре подпишет хавбека Ренна - Инсайдер
Контракт будет подписан до июня 2026 года
Французский "Лион" вскоре осуществит трансфер полузащитника "Ренна" Неманья Матича.
По информации Фабрицио Романо, соглашение между всеми сторонами уже заключено. Контракт будет действовать до июня 2026 года. В пятницу, 26 января, игрок пройдет медицинское обследование.
Неманья Матич за "Олимпик Лион" в Лиге Европы сыграл 6 матчей, в которых отдал 3 ассиста.
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