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Олимпик Лион вскоре подпишет хавбека Ренна - Инсайдер

Франция

Контракт будет подписан до июня 2026 года

Олимпик Лион вскоре подпишет хавбека Ренна - Инсайдер

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Французский "Лион" вскоре осуществит трансфер полузащитника "Ренна" Неманья Матича.

По информации Фабрицио Романо, соглашение между всеми сторонами уже заключено. Контракт будет действовать до июня 2026 года. В пятницу, 26 января, игрок пройдет медицинское обследование.

Неманья Матич за "Олимпик Лион" в Лиге Европы сыграл 6 матчей, в которых отдал 3 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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