Лига 1, 19-й тур

Лион, Групама Стэдиум

Лион – Ренн 2:3

Голы: Энрике 57, Ляказетт 78 – Терье 22, 41, Дуэ 36

Лион: Антони Лопеш, Ловрен, Мата, О'Брайен, Мэйтленд-Найлз (Балде, 89), Толиссо, Какре (Эль-Джебали, 79), Диавара (Орбан, 46), Шерки (Нуама, 46), Ляказетт, Фофана (Энрике, 46)

Ренн: Манданда, Дуэ, Теате, Белосьян, Трюффер, Бурижо (Сала, 79), Дуэ (Блас, 79), Сантамария, Ле Фе, Терье (Йылдырым, 67), Калимуэндо (Матусива, 63)

Встреча двух самых кризисных команд первого круга Лиги 1 выдалась неожиданно результативной. Несмотря на ясные признаки выздоровления что "Лиона", что "Ренна", обе стороны совершили достаточно ошибок, чтобы подарить болельщикам целых 5 голов в довольно спокойном по своему содержанию матчу.

"Ренн" до выезда на "Групама Стэдиум" выиграл 4 матча кряду во всех турнирах. Рецепт успеха – внимательная игра в обороне (пропавшая сегодня после перерыва) и терпеливое выжидания ошибок соперника. "Лион" этим вечером так часто ошибался в подготовительной фазе своих атак, что гости умудрились довести счёт до разгромного уже до перерыва. При игре вторым номером...

Первые два гола пришли после контратак. Мартен Терье после паса Дуэ остроумным первым касанием ушёл от защитника, а вторым положил точно в угол ворот Лопеша. Через 15 минут 18-летний Дезире Дуэ увенчал шикарный индивидуальный проход точным ударом издали – снова в ближний угол ворот Лопеша. Ещё через 5 Терье оформит дубль после классного розыгрыша углового.

Игра была сделана, но "Ренн" рано стал праздновать. К чести "Лиона", они не бросили играть и совершили попытки камбека после перерыва. И "ткачам" даже удалось пощекотать нервы гостям. Энрике в дебюте тайма отыграл один после лучшей комбинации хозяев за игру. Затем Ляказетт наказал "красно-чёрных" за панику в собственной штрафной за четверть часа до окончания.

Но на сильную концовку у "Лиона" банально не хватило сил. Плюс наконец снова включились гости. 2:3. 9 очков в 3 турах от "Ренна" и второе поражение "Лиона" подряд на старте календарного года.