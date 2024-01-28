Зидан хочет работать только в сборной Франции. Он готов ждать, пока оттуда уйдет Дешам

Бывший главный тренер “Реала” Зинедин Зидан окончательно определился со своими планами на дальнейшую карьеру.

Как сообщает RMC Sport, следующей командой он хочет тренировать только сборную Франции. Других вариантов наставник не рассматривает.

Зидан не намерен спешить с возвращением на тренерский мостик. Он готов дожидаться завершения сотрудничества текущего тренера сборной Франции Дидье Дешама с национальной федерацией футбола.

Недавно стало известно, что Зидан отказал сборной Алжира. Он сделал этот шаг, несмотря на то, что его семья очень положительно отнеслась к этому варианту.

Отметим, что контракт Дешама со сборной Франции истекает летом 2026 года. Он работает с национальной командой с июля 2012 года. За этот период наставник одержал победу на ЧМ-2018, в Лиге Наций 20/21, а также доходил до финалов ЧЕ-2016 и Мундиаля-2022.