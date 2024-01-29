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ПСЖ готов предложить более 50 млн евро за молодого таланта Лилля
Лени является воспитанником Лилля и всю карьеру провел в этом клубе
losc
"Лилль" может получить от "ПСЖ" предложение в более 50 млн евро за 18-летнего защитника Лени Йоро, сообщает L'Equipe.
Парижане хотят оформить сделку как полноценный трансфер сейчас или как аренду с правом выкупа. Президент "Лилля" Оливье Летанг ранее заявил, что клуб отказывается обсуждать потенциальный трансфер зимой.
Йоро заинтересовал ряд клубов, среди них - "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Реал", "Челси", "Тоттенхэм", "Вест Хэм".
Лени является воспитанником "Лилля" и всю карьеру провел в этом клубе. В этом сезоне центральный защитник забил три мяча в 24 матчах за клуб.
Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 25 млн евро.
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