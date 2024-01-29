  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ готов предложить более 50 млн евро за молодого таланта Лилля
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ готов предложить более 50 млн евро за молодого таланта Лилля

Франция

Лени является воспитанником Лилля и всю карьеру провел в этом клубе

ПСЖ готов предложить более 50 млн евро за молодого таланта Лилля

losc

Новина українською

"Лилль" может получить от "ПСЖ" предложение в более 50 млн евро за 18-летнего защитника Лени Йоро, сообщает L'Equipe.

Парижане хотят оформить сделку как полноценный трансфер сейчас или как аренду с правом выкупа. Президент "Лилля" Оливье Летанг ранее заявил, что клуб отказывается обсуждать потенциальный трансфер зимой.

Йоро заинтересовал ряд клубов, среди них - "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Реал", "Челси", "Тоттенхэм", "Вест Хэм".

Лени является воспитанником "Лилля" и всю карьеру провел в этом клубе. В этом сезоне центральный защитник забил три мяча в 24 матчах за клуб.

Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 25 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Камбэк на поле чемпиона. ПСЖ — Брест 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Лига 1. ПСЖ - Брест 2:2. Великолепный камбэк от гостей
yellow-arrow
Лига 1. Безголевые осечки Лилля и Реймса, Айю дважды обокрал Лорьян
Пари Сен-Жермен Лилль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
lequipe
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости