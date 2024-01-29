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ПСЖ заинтересовался защитником Баварии

Франция

Состоялись переговоры

ПСЖ заинтересовался защитником Баварии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник мюнхенской "Баварии" Маттейс де Лигт стал трансферной целью "Пари Сен-Жермен".

По этому поводу французский клуб сконтактировал с "Баварией", начались переговоры. Но немцы заявили, что 24-летний защитник не продается.

Маттейс де Лигт в этом сезоне Бундеслиги сыграл 12 матчей из 19 возможных и забил 1 гол.

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Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен Матейс де Лигт
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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