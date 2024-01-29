ПСЖ заинтересовался защитником Баварии

Центральный защитник мюнхенской "Баварии" Маттейс де Лигт стал трансферной целью "Пари Сен-Жермен".

По этому поводу французский клуб сконтактировал с "Баварией", начались переговоры. Но немцы заявили, что 24-летний защитник не продается.

Маттейс де Лигт в этом сезоне Бундеслиги сыграл 12 матчей из 19 возможных и забил 1 гол.