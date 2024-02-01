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Лилль осуществил трансфер сербского форварда
Андрей Илич присоединился к французскому клубу
transfermarkt
Французский "Лилль" подписал сербского нападающего Андрея Илича из "Волеренга".
Соглашение рассчитано до июня 2027 года.
"Я очень рад играть за этот клуб и в этом чемпионате как Лига 1. Это одна из лучших лиг в мире, а я в одном из лучших клубов. Поэтому для меня это большой шаг. Я приложу все усилия, чтобы помочь команде добиться успеха", - сказал 23-летний игрок.
Андрей играл за "Волеренгу" с августа 2023 года. В Лиге Конференций Илич забил 2 гола и отдал 1 ассист в 4 матчах.
Le LOSC est heureux d’annoncer l’arrivée d’Andrej Ilić (23 ans). L’avant-centre serbe du Vålerenga Fotball (Norvège) rejoint le LOSC jusqu’en 2027.— LOSC (@losclive) February 1, 2024
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Le communiqué ↩️
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