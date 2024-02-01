Лилль осуществил трансфер сербского форварда

Французский "Лилль" подписал сербского нападающего Андрея Илича из "Волеренга".

Соглашение рассчитано до июня 2027 года.

"Я очень рад играть за этот клуб и в этом чемпионате как Лига 1. Это одна из лучших лиг в мире, а я в одном из лучших клубов. Поэтому для меня это большой шаг. Я приложу все усилия, чтобы помочь команде добиться успеха", - сказал 23-летний игрок.