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Лилль осуществил трансфер сербского форварда

Франция

Андрей Илич присоединился к французскому клубу

Лилль осуществил трансфер сербского форварда

transfermarkt

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский "Лилль" подписал сербского нападающего Андрея Илича из "Волеренга".

Соглашение рассчитано до июня 2027 года.

"Я очень рад играть за этот клуб и в этом чемпионате как Лига 1. Это одна из лучших лиг в мире, а я в одном из лучших клубов. Поэтому для меня это большой шаг. Я приложу все усилия, чтобы помочь команде добиться успеха", - сказал 23-летний игрок.

Андрей играл за "Волеренгу" с августа 2023 года. В Лиге Конференций Илич забил 2 гола и отдал 1 ассист в 4 матчах.

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