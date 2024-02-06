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Мэр Парижа Идальго отказалась продавать Парк де Перенс ПСЖ
Стадион не продается (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелафи недавно поставил ультиматум городским властям: "Или вы продаете нам "Парк де Пренс" или мы переезжаем".
Мэр Парижа Анн Идальго отказалась продавать стадион владельцам французского клуба.
"Повторюсь: мы готовы изучать и помогать совершенствовать "Парк де Пренс". Я еще раз всем повторю: стадион не продается. Это наследие парижского народа. Тема закрыта", - сказала Анн.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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