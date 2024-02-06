Мэр Парижа Идальго отказалась продавать Парк де Перенс ПСЖ

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелафи недавно поставил ультиматум городским властям: "Или вы продаете нам "Парк де Пренс" или мы переезжаем".

Мэр Парижа Анн Идальго отказалась продавать стадион владельцам французского клуба.

"Повторюсь: мы готовы изучать и помогать совершенствовать "Парк де Пренс". Я еще раз всем повторю: стадион не продается. Это наследие парижского народа. Тема закрыта", - сказала Анн.