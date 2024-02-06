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Некоторым игрокам ПСЖ не нравятся тренировки, которые устраивает Энрике
Футболистам не нравится тренировка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Некоторые игроки "ПСЖ" недовольны главным тренером команды Луисом Энрике.
По информации L'Équipe, футболистам не нравятся тренировки, которые устраивает 53-летний испанец. Физическая форма игроков далека от оптимальной, поэтому некоторые из них должны заниматься дополнительно.
Сейчас "ПСЖ" занимает 1 место в Лиге 1 и имеет 47 баллов по итогам 20 туров.
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Источник:DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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