Некоторым игрокам ПСЖ не нравятся тренировки, которые устраивает Энрике

Некоторые игроки "ПСЖ" недовольны главным тренером команды Луисом Энрике.

По информации L'Équipe, футболистам не нравятся тренировки, которые устраивает 53-летний испанец. Физическая форма игроков далека от оптимальной, поэтому некоторые из них должны заниматься дополнительно.

Сейчас "ПСЖ" занимает 1 место в Лиге 1 и имеет 47 баллов по итогам 20 туров.