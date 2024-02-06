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ПСЖ хочет подписать сразу двух игроков на замену Мбаппе

Франция
Обновлено

Французский клуб нашел замену форварду, если тот покинет ПСЖ

ПСЖ хочет подписать сразу двух игроков на замену Мбаппе

twitter.com/DeadlineDayLive

Новина українською

"ПСЖ" хочет подписать двух игроков как замену Килиану Мбаппе, если он перейдет в мадридский "Реал" в конце этого сезона.

Французский клуб намерен подписать Рафаэля Леау из "Милана" и Хави Симмонса ("РБ Лейпциг"). Но 20-летний голландец не хочет ждать , пока Мбаппе примет решение, он хочет быстро определить собственное будущее.

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Рафаэль в этом сезоне Серии А забил 3 гола и отдал 8 ассистов в 20 матчах.

А в Бундеслиге Хави провел 19 поединков, в которых отметился пятью забитыми голами и отдал 7 результативных передач.

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Источник:
DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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