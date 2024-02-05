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Хавбек ПСЖ близок к переходу в турецкую Суперлигу

Франция

Переговоры продолжаются

Хавбек ПСЖ близок к переходу в турецкую Суперлигу

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Полузащитник "ПСЖ" Ренату Санчеш может присоединиться к турецкому "Бешикташу".

По информации Николо Скиры, сейчас между всеми сторонами продолжаются переговоры.

"Рома", где сейчас играет 26-летний португалец на правах аренды, не против этой сделки. Итальянцы имеют возможность выкупить игрока, но он не входит в будущие планы.

В этом сезоне в Серии А Санчеш сыграл 5 матчей, в которых забил один гол.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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