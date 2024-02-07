Франция
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Летом звезда Манчестер Юнайтед может присоединиться к ПСЖ
Рашфорд летом может покинуть английский клуб
Фото: twitter.com/ManUtd
"ПСЖ" начал искать замену форварду Килиану Мбаппе, если он все-таки решит покинуть клуб в конце этого сезона.
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Как сообщает издание Сaughtoffside, французы попытаются подписать вингера "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда. Он в планах "ПСЖ" был уже очень давно, но никак не получалось договориться о трансфере.
Рашфорд в этом сезоне за "МЮ" во всех турнирах провел 28 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 6 ассистов.
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Источник:caughtoffside
Опубликовал: Екатерина Власова
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