ПСЖ запланировал масштабную перестройку. Клубу интересны: Салах, Бернарду, Осимхен, Киммих и другие

"ПСЖ" изучает варианты на рынке в рамках подготовки к уходу Килиана Мбаппе, пишет L'Équipe

Вчера стало известно, что нападающий сообщил президенту "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелайфи о решении покинуть клуб на правах свободного агента летом.

Теперь парижане готовятся к уходу Мбаппе. На лето клуб запланировал масштабную перестройку, которая, как ожидается, приведет к более гармоничному распределению обязанностей в команде. "ПСЖ" подпишет одного или двух игроков атаки, а также усилит полузащиту и оборону. Благодаря уходу Мбаппе "ПСЖ" сэкономит около 200 миллионов евро в год, и это дает клубу пространство для маневра.

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По данным L'Équipe, приоритет "ПСЖ" для усиления атаки - нападающий "Наполи" Виктор Осимхен. Прошлым летом Аурелио Де Лаурентис требовал за Осимхена минимум 150 млн евро, но в этом году может снизить цену.

Также обсуждаются кандидатуры вингера "Ливерпуля" Мо Салаха и атакующего полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы, о котором "ПСЖ" мечтает уже несколько лет. В этом году у португальца будут действовать отступные в размере около 60 млн евро. Кроме того, "ПСЖ" проявляет интерес к вингеру "Милана" Рафаэлу Леау.

Зимой "ПСЖ" думал о трансфере Йозуа Киммиха, но "Бавария" быстро пресекла любые попытки переманить полузащитника. Летом французский клуб снова попытается договориться о трансфере игрока, у которого не сложились отношения с Томасом Тухелем.

Отмечается, что "ПСЖ" хочет подписывать очень молодых игроков, которые уже проявили себя на самом высоком уровне. Например, Гави c "Барселоны". Усилить защиту хотят, подписав защитника "Лилля" Лени Йоро, в котором также заинтересованы "Реал" и "Манчестер Юнайтед".