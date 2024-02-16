Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ запланировал масштабную перестройку. Клубу интересны: Салах, Бернарду, Осимхен, Киммих и другие
Парижане готовятся к уходу Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" изучает варианты на рынке в рамках подготовки к уходу Килиана Мбаппе, пишет L'Équipe
Вчера стало известно, что нападающий сообщил президенту "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелайфи о решении покинуть клуб на правах свободного агента летом.
Теперь парижане готовятся к уходу Мбаппе. На лето клуб запланировал масштабную перестройку, которая, как ожидается, приведет к более гармоничному распределению обязанностей в команде. "ПСЖ" подпишет одного или двух игроков атаки, а также усилит полузащиту и оборону. Благодаря уходу Мбаппе "ПСЖ" сэкономит около 200 миллионов евро в год, и это дает клубу пространство для маневра.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По данным L'Équipe, приоритет "ПСЖ" для усиления атаки - нападающий "Наполи" Виктор Осимхен. Прошлым летом Аурелио Де Лаурентис требовал за Осимхена минимум 150 млн евро, но в этом году может снизить цену.
Также обсуждаются кандидатуры вингера "Ливерпуля" Мо Салаха и атакующего полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы, о котором "ПСЖ" мечтает уже несколько лет. В этом году у португальца будут действовать отступные в размере около 60 млн евро. Кроме того, "ПСЖ" проявляет интерес к вингеру "Милана" Рафаэлу Леау.
Зимой "ПСЖ" думал о трансфере Йозуа Киммиха, но "Бавария" быстро пресекла любые попытки переманить полузащитника. Летом французский клуб снова попытается договориться о трансфере игрока, у которого не сложились отношения с Томасом Тухелем.
Отмечается, что "ПСЖ" хочет подписывать очень молодых игроков, которые уже проявили себя на самом высоком уровне. Например, Гави c "Барселоны". Усилить защиту хотят, подписав защитника "Лилля" Лени Йоро, в котором также заинтересованы "Реал" и "Манчестер Юнайтед".
Популярное сейчас
- Леоненко: Шахтеру с Марселем просто повезло, а нынешнюю Барселону обыграет даже моя команда ветеранов
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтеру интересны позиции трех клубов-конкурентов. Пока что без изменений
- Судаков: Хотел бы извиниться за фото, опубликованные с отдыха в Дубае
- Реал рискует потерять Мбаппе: окружение игрока не удовлетворено условиями контракта
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО