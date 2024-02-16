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Килиан Мбаппе уведомил партнеров по команде ПСЖ о своем уходе - Инсайдер
Форвард принял решение относительно своего будущего
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе сообщил своим партнерам по команде о том, что он покинет клуб в конце сезона.
Это произошло сегодня, 16 февраля, во время тренировки. Но Мбаппе не упомянул о том, в какой клуб он собирается перейти.
Из неофициальных источников известно, что сейчас мадридский "Реал" работает над соглашением с 25-летним форвардом.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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