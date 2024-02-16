Килиан Мбаппе уведомил партнеров по команде ПСЖ о своем уходе - Инсайдер

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе сообщил своим партнерам по команде о том, что он покинет клуб в конце сезона.

Это произошло сегодня, 16 февраля, во время тренировки. Но Мбаппе не упомянул о том, в какой клуб он собирается перейти.

Из неофициальных источников известно, что сейчас мадридский "Реал" работает над соглашением с 25-летним форвардом.