ПСЖ заинтересован в хавбеке Барселоны

"ПСЖ" заинтересован в подписании Френки де Йонга. Об этом сообщает Sport.es.

Читайте также Барселона три месяца назад предложила Френки де Йонгу продление контракта Известны подробности

За информацией источника, "ПСЖ" хочет усилить полузащиту, 26-летный нидерландец называется одной из главных целей французского клуба. Отмечается, что Френки де Йонг не в полной мере убежден спортивными перспективами "Барселоны", а потому может рассмотреть вариант переходу в Лигу 1. Также нидерландцем заинтересовались "Челси" и "Тоттенхэм".

Напомним, контракт Френки де Йонга рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне полузащитник отыграл 19 матчей во всех турнирах, где забил один гол.