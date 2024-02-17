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ПСЖ заинтересован в хавбеке Барселоны

Франция
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Третий клуб, который проявляет заинтересованность до Френки де Йонга

ПСЖ заинтересован в хавбеке Барселоны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"ПСЖ" заинтересован в подписании Френки де Йонга. Об этом сообщает Sport.es.

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За информацией источника, "ПСЖ" хочет усилить полузащиту, 26-летный нидерландец называется одной из главных целей французского клуба. Отмечается, что Френки де Йонг не в полной мере убежден спортивными перспективами "Барселоны", а потому может рассмотреть вариант переходу в Лигу 1. Также нидерландцем заинтересовались "Челси" и "Тоттенхэм".

Напомним, контракт Френки де Йонга рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне полузащитник отыграл 19 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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