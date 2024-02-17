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ПСЖ заинтересован в хавбеке Барселоны
Третий клуб, который проявляет заинтересованность до Френки де Йонга
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" заинтересован в подписании Френки де Йонга. Об этом сообщает Sport.es.
За информацией источника, "ПСЖ" хочет усилить полузащиту, 26-летный нидерландец называется одной из главных целей французского клуба. Отмечается, что Френки де Йонг не в полной мере убежден спортивными перспективами "Барселоны", а потому может рассмотреть вариант переходу в Лигу 1. Также нидерландцем заинтересовались "Челси" и "Тоттенхэм".
Напомним, контракт Френки де Йонга рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне полузащитник отыграл 19 матчей во всех турнирах, где забил один гол.
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