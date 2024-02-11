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Барселона три месяца назад предложила Френки де Йонгу продление контракта Известны подробности
Нидерландец все еще не дал ответа
Фото: https://twitter.com/DeJongFrenkie21
"Барселона" три месяца назад предложила Френки де Йонгу продление контракта, но нидерландский полузащитник все еще не дал ответа, сообщает Mundo Deportivo.
Как говорится в источнике, в конце ноября в начале декабря "Барселона" сделала предложение о продлении контракта до 2029 года, без снижения зарплаты, но 26-летний полузащитник все еще не дал ответа "Барсе" относительно своего будущего. Отмечается, что в СМИ писали об уходе де Йонга в "Челси" этим летом.
Напомним, контракт Френки де Йонга рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне полузащитник отыграл 19 матчей во всех турнирах, где забил один гол.
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