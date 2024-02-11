Барселона три месяца назад предложила Френки де Йонгу продление контракта Известны подробности

"Барселона" три месяца назад предложила Френки де Йонгу продление контракта, но нидерландский полузащитник все еще не дал ответа, сообщает Mundo Deportivo.

Как говорится в источнике, в конце ноября в начале декабря "Барселона" сделала предложение о продлении контракта до 2029 года, без снижения зарплаты, но 26-летний полузащитник все еще не дал ответа "Барсе" относительно своего будущего. Отмечается, что в СМИ писали об уходе де Йонга в "Челси" этим летом.

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Напомним, контракт Френки де Йонга рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне полузащитник отыграл 19 матчей во всех турнирах, где забил один гол.