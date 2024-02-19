Соперник Шахтёра в Лиге Европы задумался над отставкой главного тренера

Руководство марсельского "Олимпика" обеспокоено последними разочаровывающими выступлениями команды, сообщает журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации источника, во французском клубе рассматривают вариант с увольнением главного тренера Дженнаро Гаттузо, под руководством которого "бело-голубые" завоевали всего лишь 9 побед в 24 матчах, набрав 30 очков.

Напомним, Гаттузо возглавил "Марсель" в сентябре прошлого года. Контракт между сторонами рассчитан до конца июня 2024-го.

Следующий поединок подопечные итальянского специалиста проведут в четверг, 22-го февраля, в рамках ответного матча 1/16 Лиги Европы против донецкого "Шахтёра". Начало - в 22:00 по киевскому времени.