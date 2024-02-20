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Бенитес: Вам могут продать идею атакующего футбола, но всегда нужен баланс
Мнение экс-коуча Ливерпуля и Реала
Фото: Sky Sports / Автор – неизвестен
Главный тренер "Сельты" Рафаэль Бенитес не считает, что футбол претерпел кардинальных изменений за последние годы.
"Сегодняшний футбол по-прежнему очень похож на прежний. В социальных сетях или в СМИ вам могут продать идею атакующего футбола. Это здорово , но выигрывают всё равно те, у кого есть баланс. Команды, которые обычно побеждают со счётом 4:3, редко отличаются стабильностью и выигрывают титулы. Те, кто часто выигрывают со счётом 1:0, должны очень, очень хорошо защищаться, чтобы где-то победить. Хорошая атака и хорошая защита всегда дают вам лучшие шансы.
"Манчестер Сити" забивает много голов, но при этом и очень мало пропускает. Будь то "Лестер", "Барселона" или "Реал"... команды, которые берут трофеи - имеют баланс. И это никогда не изменится", — цитирует Бенитеса The Athletic.
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