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Официально: Жан-Луи Гассе заменил Гаттузо на должности главного тренера Марселя
У соперника Шахтёра в Лиге Европы обновление на тренерской скамье
L'Equipe
Французский тренер Жан-Луи Гассе возглавил марсельский "Олимпик", сообщает официальная пресс-служба клуба.
Условия и сроки соглашения на данный момент неизвестны.
Напомним, последним местом работы Гассе была национальная сборная Кот-д'Ивуара. Правда, после разгромного поражения на стадии группового этапа Кубка Африки от Экваториальной Гвинеи (0:4) француз был отправлен в отставку, после чего его бывшие подопечные выиграли турнир.
Дебют Гассе в "Марселе" состоится в четверг, 22 февраля, в ответном матче против донецкого "Шахтёра" за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Начало игры - в 20:00 по киевскому времени.
L’Olympique de Marseille annonce la signature de ????????????????-???????????????????? ???????????????????????? au poste d’entraîneur ✍️ ???? ⚪️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2024
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