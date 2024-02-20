Официально: Жан-Луи Гассе заменил Гаттузо на должности главного тренера Марселя

Французский тренер Жан-Луи Гассе возглавил марсельский "Олимпик", сообщает официальная пресс-служба клуба.

Условия и сроки соглашения на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось , что "Марсель" намерен подписать контракт с 70-летним специалистом до конца текущего сезона.

Напомним, последним местом работы Гассе была национальная сборная Кот-д'Ивуара. Правда, после разгромного поражения на стадии группового этапа Кубка Африки от Экваториальной Гвинеи (0:4) француз был отправлен в отставку, после чего его бывшие подопечные выиграли турнир.

Дебют Гассе в "Марселе" состоится в четверг, 22 февраля, в ответном матче против донецкого "Шахтёра" за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Начало игры - в 20:00 по киевскому времени.