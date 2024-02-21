Гонсалу Рамуш может покинуть ПСЖ спустя год после перехода в клуб

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Гонсалу Рамуш может покинуть столичный клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным источника, португальский форвард считает, что философия наставника парижан Луиса Энрике не подходит под его стиль игры.

Напомним, Рамуш перешёл в "ПСЖ" из "Бенфики" летом 2023 года на правах аренды, а уже в ноябре был выкуплен чемпионами Франции за 65 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Гонсалу 7 забитых голов в 25 матчах во всех турнирах.