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Гонсалу Рамуш может покинуть ПСЖ спустя год после перехода в клуб
Звезда ЧМ-2022 никак не наберёт форму
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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Гонсалу Рамуш может покинуть столичный клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Le Parisien.
По данным источника, португальский форвард считает, что философия наставника парижан Луиса Энрике не подходит под его стиль игры.
Напомним, Рамуш перешёл в "ПСЖ" из "Бенфики" летом 2023 года на правах аренды, а уже в ноябре был выкуплен чемпионами Франции за 65 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Гонсалу 7 забитых голов в 25 матчах во всех турнирах.
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Источник:Le Parisien
Опубликовал: Александр Бураков
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