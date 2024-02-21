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Новый хавбек ПСЖ выбыл до конца этого сезона из-за травмы
Габриэль Москардо не будет играть в этом сезоне
psg
18-летний полузащитник "ПСЖ", который сейчас выступает за "Коринтианс" на правах аренды, Габриэль Москардо может больше не сыграть в этом сезоне.
Москардо перешел во французский клуб в зимнее трансферное окно, но у игрока во время медицинского обследования обнаружили травму стопы, которая требовала хирургического вмешательства.
Но "ПСЖ" в конце концов согласился на трансфер, но при условии, что Габриэль вернется в "Коринтианс" на правах аренды для восстановления после травмы.
Москардо за всю свою карьеру сыграл 37 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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