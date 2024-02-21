Новый хавбек ПСЖ выбыл до конца этого сезона из-за травмы

18-летний полузащитник "ПСЖ", который сейчас выступает за "Коринтианс" на правах аренды, Габриэль Москардо может больше не сыграть в этом сезоне.

Москардо перешел во французский клуб в зимнее трансферное окно, но у игрока во время медицинского обследования обнаружили травму стопы, которая требовала хирургического вмешательства.

Но "ПСЖ" в конце концов согласился на трансфер, но при условии, что Габриэль вернется в "Коринтианс" на правах аренды для восстановления после травмы.

Москардо за всю свою карьеру сыграл 37 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.