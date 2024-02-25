Лига 1. ПСЖ – Ренн 1:1. Рамуш спасает ничью для Парижа

Лига 1. 23-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Ренн 1:1

Голы: Рамуш 90+7 (п) – Гуири 33

"Пари Сен-Жермен" с большими трудностями сохранил свою беспроигрышную серию во всех турнирах, которая насчитывает уже 17 матчей после встречи с "Ренном". Подопечные Жюльена Стефана выдали мощный оборонительный перфоманс, и были в шаге от 7-й победы кряду в Лиге 1. Но поздний гол Рамуша сохранил лицо столичной команде.

"Ренн" приехал в Париж с полной готовностью обороняться большую часть встречи. Хотя про контратаки при этом гости не забывали. ПСЖ за первый тайм не создал ни единого полумомента, а единственный удар в створ нанёс Витинья, выстрел которого легко парировал Манданда.

В то же время у ворот Донннаруммы было веселее. А на 33-й минуте Джиджи пропустил настоящий шедевр в свои ворота. Гуири получил передачу от Дезире Дуэ между линий, убежал от Витиньи, издевательски прокинул мяч мимо Данилу и классно положил мяч в дальний угол ударом сходу.

После перерыва ПСЖ продолжил тотально владеть мячом, но это не приносило никаких дивидендов. Позиционная атака хозяев выглядела блекло, как и лидер команды Килиан Мбаппе. Энрике так и не дождался от своей звезды ни единого удара в створ и заменил его за полчаса до финального свистка, что вызвало не лучшую реакцию Мбаппе.

За 20 минут до конца Бурижо мог снимать все вопросы. Гуири снова протащил мяч из глубины, отдал на Терье, а тот прострелил на Бурижо. Но автор хет-трика в ворота "Милана" посреди недели промахнулся с нескольких метров. ПСЖ ответил моментом Данилу после подачи с корнера, но португалец пробил выше.

Последний козырь из рукава хозяев вытащил Гонсалу Рамуш. Португалец дважды за финальные 10 минут сомнительно падал в чужой штрафной площади. Первый раз арбитр ему поверил, но после просмотра повтора дал жёлтую за симуляцию. Вторая раз судья уже не свиснул. Но после подсказки ассистента и длительных пересмотров всё же нашёл нарушение Манданда на Рамуше. Что сделал Рамуш не сомнительно, так это реализовал 11-метровый на последней компенсированной минуте.

1:1. "Ренн" всё же прервал свою суперсерию в Париже. ПСЖ снова блекло выглядел в позиционной атаке. Отношение к делу Килиана Мбаппе вызывает массу вопросов. Тем не менее, на домашней арене у них нет никаких проблем. +11 очков от ближайшего конкурента практически гарантируют титул.

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Данилу, Бералдо, Эрнандес (Мендеш, 71) – Фабиан Руис, Витинья, Ли Кан Ин (Асенсио, 46) – Дембеле (Заир-Эмери, 71), Барколя (Коло-Муани, 65) – Мбаппе (Гонсалу Рамуш, 65)

Ренн: Манданда – Г. Дуэ, Ву, Белосьян, Сейду – Блас, Сантамария, Д. Дуэ (Бурижо, 56), Сала (Терье, 66) – Гуири (Омари, 81), Калимуэндо (Трюффер, 66)