Тренер ПСЖ прокомментировал интерес Баварии к Маркиньосу

Луис Энрике, главный тренер "Пари Сен-Жермен", прокомментировал интерес "Баварии" к центральному защитнику Маркиньосу.

"История показывает, что мало игроков покидают "ПСЖ". У тех, кто уходит, либо заканчивается контракт, либо клуб хочет их продать.

Я думаю, что с Маркиньосом все иначе. Он лучший игрок, крайне важный для нас".