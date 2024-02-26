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Тренер ПСЖ прокомментировал интерес Баварии к Маркиньосу
Он лучший игрок (с)
Луис Энрике, главный тренер "Пари Сен-Жермен", прокомментировал интерес "Баварии" к центральному защитнику Маркиньосу.
"История показывает, что мало игроков покидают "ПСЖ". У тех, кто уходит, либо заканчивается контракт, либо клуб хочет их продать.
Я думаю, что с Маркиньосом все иначе. Он лучший игрок, крайне важный для нас".
29-летний бразилец в нынешнем сезоне Лиги 1 сыграл 17 матчей, в которых отдал 1 ассист.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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