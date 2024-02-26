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Тренер ПСЖ прокомментировал интерес Баварии к Маркиньосу

Франция

Он лучший игрок (с)

Тренер ПСЖ прокомментировал интерес Баварии к Маркиньосу

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Луис Энрике, главный тренер "Пари Сен-Жермен", прокомментировал интерес "Баварии" к центральному защитнику Маркиньосу.

"История показывает, что мало игроков покидают "ПСЖ". У тех, кто уходит, либо заканчивается контракт, либо клуб хочет их продать.

Я думаю, что с Маркиньосом все иначе. Он лучший игрок, крайне важный для нас".

29-летний бразилец в нынешнем сезоне Лиги 1 сыграл 17 матчей, в которых отдал 1 ассист.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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