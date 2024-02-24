  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хавьер Тебас: Мбаппе поможет нам закрепить все достигнутые результаты
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавьер Тебас: Мбаппе поможет нам закрепить все достигнутые результаты

Испания

Глава Ла Лиги оценил влияние Килиана Мбаппе в чемпионате Испании

Хавьер Тебас: Мбаппе поможет нам закрепить все достигнутые результаты

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Naharro Gimenez

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о том, как переход Килиана Мбаппе повлияет на чемпионат Испании.

Читайте такжеТебас: Хорошо, что в Ла Лиге нет сорящих деньгами клубов, таких как Манчестер Сити или ПСЖ

"Подписание топ-игроков ускоряет развитие чемпионата, но не является необходимым для него условием. Конечно, хорошо иметь громкие имена игроков или тренеров. Но, как мы видим, после ухода Гвардиоли, Роналду, Месси Ла Лига продолжает себя прекрасно чувствовать.

Переход Мбаппе поможет нам закрепить все достигнутые результаты".

Напомним, на прошлой неделе Мбаппе сообщил президенту "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелайфи, что решил покинуть клуб на правах свободного агента летом, скорее всего, 25-летний француз перейдет в "Реал Мадрид".

По теме
yellow-arrow
Барселона — Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.02.2024
yellow-arrow
Примера. Реал Сосьедад — Вильярреал 1:3. У Подводников неожиданный герой
yellow-arrow
Президент Ла Лиги: Есть 99%, что Мбаппе подпишет контракт с мадридским Реалом
Ла Лига Хавьер Тебас Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
L’Équipe
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости