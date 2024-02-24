Хавьер Тебас: Мбаппе поможет нам закрепить все достигнутые результаты

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о том, как переход Килиана Мбаппе повлияет на чемпионат Испании.

"Подписание топ-игроков ускоряет развитие чемпионата, но не является необходимым для него условием. Конечно, хорошо иметь громкие имена игроков или тренеров. Но, как мы видим, после ухода Гвардиоли, Роналду, Месси Ла Лига продолжает себя прекрасно чувствовать. Переход Мбаппе поможет нам закрепить все достигнутые результаты".

Напомним, на прошлой неделе Мбаппе сообщил президенту "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелайфи, что решил покинуть клуб на правах свободного агента летом, скорее всего, 25-летний француз перейдет в "Реал Мадрид".