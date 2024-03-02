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Игнатенко забил второй гол в сезоне и спас Бордо от поражения на 90+4. ВИДЕО

Франция

Что за гол от украинца!

Игнатенко забил второй гол в сезоне и спас Бордо от поражения на 90+4. ВИДЕО

Фото: пресслужби ФК "Бордо"

Новина українською

Даниил Игнатенко забил второй гол в сезоне и спас "Бордо" от поражения на 90+4. Украинский хавбек оказался на углу штрафной, эффектно убрал со своего пути оппонента и по красивой дуге вколотил в дальний угол.

Ранее в рамках текущей кампании Игнатенко забивал только в Кубке, в его активе 1 мяч.

Этот гол стал сверхважным для команды, ведь помог сравнять счет в гостевом матче против "Родеза" и принес коллективу 1 балл. Сейчас его команда занимает 13-ю строчку во французской Лиге 2.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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