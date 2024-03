Игнатенко забил второй гол в сезоне и спас Бордо от поражения на 90+4. ВИДЕО

Даниил Игнатенко забил второй гол в сезоне и спас "Бордо" от поражения на 90+4. Украинский хавбек оказался на углу штрафной, эффектно убрал со своего пути оппонента и по красивой дуге вколотил в дальний угол.

Ранее в рамках текущей кампании Игнатенко забивал только в Кубке, в его активе 1 мяч.

Этот гол стал сверхважным для команды, ведь помог сравнять счет в гостевом матче против "Родеза" и принес коллективу 1 балл. Сейчас его команда занимает 13-ю строчку во французской Лиге 2.

90'+6 - Le 2ème but de la saison pour Danylo Ignatenko et le premier de la saison en @Ligue2BKT ! Quel but !



2⃣-2⃣ #RAFFCGB pic.twitter.com/0H1rQGo6oe