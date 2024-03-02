Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игнатенко забил второй гол в сезоне и спас Бордо от поражения на 90+4. ВИДЕО
Что за гол от украинца!
Фото: пресслужби ФК "Бордо"
Даниил Игнатенко забил второй гол в сезоне и спас "Бордо" от поражения на 90+4. Украинский хавбек оказался на углу штрафной, эффектно убрал со своего пути оппонента и по красивой дуге вколотил в дальний угол.
Ранее в рамках текущей кампании Игнатенко забивал только в Кубке, в его активе 1 мяч.
Этот гол стал сверхважным для команды, ведь помог сравнять счет в гостевом матче против "Родеза" и принес коллективу 1 балл. Сейчас его команда занимает 13-ю строчку во французской Лиге 2.
90'+6 - Le 2ème but de la saison pour Danylo Ignatenko et le premier de la saison en @Ligue2BKT ! Quel but !— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) March 2, 2024
2⃣-2⃣ #RAFFCGB pic.twitter.com/0H1rQGo6oe
Популярное сейчас
- Почеттино выпустил Мудрика на поле. Челси проигрывает
- УПЛ. Динамо Киев - Черноморец 1:0. Много ударов, но всего один гол
- Минай - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Мбаппе прибыл на встречу с президентом Франции и эмиром Катара
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
- Красотка дня. Дочь итальянской легенды и возлюбленная аргентинской звезды Марселя. ФОТО