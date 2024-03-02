Лига 1. Клермон - Марсель 1:5. Олимпик выздоравливает без Гаттузо

Лига 1. 24-й тур

Клермон-Ферран. "Стад Габриэль Монпьед"

Арбитр: Тома Леонард

"Клермон" - "Марсель" 1:5

Голы: Бутобба 53 - Ндиайе 23, Обамеянг 59, Клосс 67, Энрике 80, Мумбанья 90+1

Клермон: Диав - Пельмар, Матсима, Ожье, Нету Боржес - Кейта(Конате), Гастьен, Бутобба(Рашани), Мухаммед Чам, Виржиньюс(Алевина) - Николсон(Андрич)

Марсель: Лопес - Клосс, Мбемба, Балерди, Мерлен - Унахи(Онана), Гуйе(Кондогбия), Харит(Корреа) - Сарр, Ндиайе(Энрике), Обамеянг(Мумбанья)

Предупреждения: Чам, Боржес - Кондогбия

В 24-м туре провансальцы отправились к одному из аутсайдеров Лиги 1 - "Клермону", после ухода Гаттузо "Марсель" начал приходить в себя, команда провела включительно с этим уже три матча, в которых одержала уверенные победы. С итальянцем у руля у "Олимпика" была серия из 7 матчей без побед во всех турнирах, именно победой над донецким "Шахтером" в Лиге Европы Гассе начал свою карьеру в "Марселе".

В сегодняшнем поединке гости были очевидными фаворитами и начали это демонстрировать с первых минут матча. "Марсель" играл в достаточно спокойном темпе, по владению мячом чувствовался определенный паритет, но провансальцы, в отличие от хозяев, старались обострить игру и были активными в нападении, где проникающими пасами пытались разрезать плотную оборону соперника, что им и удалось на 23-й минуте, Гуйе хорошим пасом нашел на правом фланге Клоса, который прострелил в штрафную площадь, а Ндиайе после рикошета добил мяч в сетку ворот Диава.

После забитого мяча "Олимпик" немного сбросил обороты и уже пытался выманить соперника на свою половину поля и играть отталкиваясь от его действий, однако "Клермон" не спешил просыпаться и поэтому концовка тайма получилась спокойной. С возобновлением игры провансальцы изменили свою стратегию, и уже не обращали внимания на активность хозяев, а начали сразу же наседать на ворота Диава пытаясь увеличить свое преимущество в счете. И когда начало казаться, что гол в ворота хозяев назревает - пропускает "Марсель", "Клермон" заработал угловой, после розыгрыша которого Буттоба избежав офсайда протолкнул мяч в сетку ворот Лопеса, хозяева реализовали первый серьезный момент у чужих ворот.

Однако ничья держалась не более шести минут, на помощь гостям пришел главный козырь команды - Обамеянг, который откликнулся на навес, пробил в голкипера, но первым сориентировался и смог добить мяч в ворота. Третий гол в ворота хозяев пришел тоже с правого фланга, Клосс ворвался в штрафную и мощным ударом увеличил преимущество гостей до двух мячей.



Хозяева, понимая свое положение, бросились отыгрываться, но в одной из контратак пропустили и четвертый мяч, отличился Энрике. Уже в компенсированное время дебютным мячом за провансальцев отметился Мумбанья, доведя счет матча до 5:1 в пользу "Олимпика". Похоже, уход импульсивного итальянского наставника положительно повлиял на команду, и результат не заставил себя ждать - три подряд уверенные победы, и Марсель, похоже, еще поборется за место в Лиге чемпионов.