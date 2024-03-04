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Тренер Ренна: Поражение против ФК Лорьян абсолютно ничего не ставит под сомнение

Франция

Наставник Ренна прокомментировал поражение в матче Лиги 1

Тренер Ренна: Поражение против ФК Лорьян абсолютно ничего не ставит под сомнение

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жюльен Стефан, главный тренер "Ренна", прокомментировал поражение своей команды в поединке против ФК "Лорьян" (1:2), которое оборвало серию из восьми матчей без поражений в Лиге 1.

"Это часть путешествия. Это поражение абсолютно ничего не ставит под сомнение. Наоборот, девять матчей за один месяц - это вполне объяснимо, даже если эта игра была далеко не плохой".

Напомним, что ближайший матч "Ренна" состоится 10 марта, они сыграют против "Лилля". Начало - в 18:00.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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