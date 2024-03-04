Тренер Ренна: Поражение против ФК Лорьян абсолютно ничего не ставит под сомнение

Жюльен Стефан, главный тренер "Ренна", прокомментировал поражение своей команды в поединке против ФК "Лорьян" (1:2), которое оборвало серию из восьми матчей без поражений в Лиге 1.

"Это часть путешествия. Это поражение абсолютно ничего не ставит под сомнение. Наоборот, девять матчей за один месяц - это вполне объяснимо, даже если эта игра была далеко не плохой".

Напомним, что ближайший матч "Ренна" состоится 10 марта, они сыграют против "Лилля". Начало - в 18:00.