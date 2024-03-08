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ПСЖ в случае ухода Мбаппе попробует подписать Винисиуса
Флорентино Перес не будет против, если получит кругленькую сумму
Getty Images/Global Images Ukraine
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По информации источника, попытка приобрести Винисиуса станет реакцией "Пари Сен-Жермен" на уход Килиана Мбаппе в "Реал", который по последней информации, должен состояться по окончании нынешнего сезона.
Источник отмечает, что если "ПСЖ" сделает "сливочным" внушительное предложение, то президент мадридского клуба Флорентино Перес не будет воспрепятствовать переходу Винисиуса.
Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал предварительный контракт с "Реалом", рассчитанный до 2029 года.
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