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Могли покрыть денежные трудности. Барселона отказалась продавать талантливого вингера за 200 миллионов евро

Франция

Делают большие ставки

Могли покрыть денежные трудности. Барселона отказалась продавать талантливого вингера за 200 миллионов евро

Getty Images / Global Images Ukraine

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"ПСЖ" предложил около 200 миллионов евро за 16-летнего нападающего Ламина Ямала. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, "ПСЖ" экстренно ищет замену Килиану Мбаппе, "под прицел" парижан попал 16-летний Ламин Ямал, но "Барселона" отклонила предложение в размере 200 миллионов евро, ведь видят в Ямале нового Месси.

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Напомним, в этом сезоне Ямал принял участие в 37 матчах во всех турнирах, отличившихся 6 голами и 7 результативными передачами. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.

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Барселона Ламин Ямал
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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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