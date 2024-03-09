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Могли покрыть денежные трудности. Барселона отказалась продавать талантливого вингера за 200 миллионов евро
Делают большие ставки
Getty Images / Global Images Ukraine
"ПСЖ" предложил около 200 миллионов евро за 16-летнего нападающего Ламина Ямала. Об этом сообщает Marca.
По информации издания, "ПСЖ" экстренно ищет замену Килиану Мбаппе, "под прицел" парижан попал 16-летний Ламин Ямал, но "Барселона" отклонила предложение в размере 200 миллионов евро, ведь видят в Ямале нового Месси.
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Напомним, в этом сезоне Ямал принял участие в 37 матчах во всех турнирах, отличившихся 6 голами и 7 результативными передачами. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.
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