Мбаппе уйдет, а что дальше? ПСЖ - Реймс 2:2. Видеообзор матча

"ПСЖ" теряет очки в третьем матче подряд. Сегодня подопечные Энрике не смогли одолеть "Реймс". Все голы были забиты в первом тайме. Матч завершился со счетом 2:2.

Мбаппе снова не появился в стартовом составе, хотя и на 73 он вышел на замену. Как сказал наставник парижан, "Рано или поздно, он нас покинет. Надо учиться играть без него". Пока что, как мы видим, не удается.

Лига 1. 25-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ - Реймс 2:2

Голы: Абдельхамид 17 (аг), Рамуш 19 - Мунеци 6, Диаките 45