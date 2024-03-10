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Мбаппе уйдет, а что дальше? ПСЖ - Реймс 2:2. Видеообзор матча
ПСЖ - Реймс ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.03.2024 ⋇ Лига 1 на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "ПСЖ"
"ПСЖ" теряет очки в третьем матче подряд. Сегодня подопечные Энрике не смогли одолеть "Реймс". Все голы были забиты в первом тайме. Матч завершился со счетом 2:2.
Мбаппе снова не появился в стартовом составе, хотя и на 73 он вышел на замену. Как сказал наставник парижан, "Рано или поздно, он нас покинет. Надо учиться играть без него". Пока что, как мы видим, не удается.
Лига 1. 25-й тур
Париж, Парк де Пренс
ПСЖ - Реймс 2:2
Голы: Абдельхамид 17 (аг), Рамуш 19 - Мунеци 6, Диаките 45
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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