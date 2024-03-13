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ПСЖ - Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Франции

Франция

Противостояние ведущих команд Франции – смотреть онлайн трансляцию матча

ПСЖ - Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Пари Сен-Жермен" в последнее время неубедительно выступает в Лиге 1, имея серию из трёх осечек кряду. Череда слабых перфомансов началась с ничьей с "Ренном" (1:1), вырванной в концовке. Затем был выезд в "Монако" (0:0), где хозяева не реализовали множество моментов и пощадили чемпиона. А на прошлых выходных против "Реймса" (2:2) была абсолютно равная игра и снова всего один набранный пункт.

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Кубок Фрации, четвертьфинал

13 марта 2024. Париж, "Парк де Пренс"

"пари Сен-Жермен" 22:10 "Ницца"

Трансляция – MEGOGO Футбол 3

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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