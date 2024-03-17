Лига 1. 26-й тур

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – Ницца 1:3

Голы: Ваи 76 – Моффи 11, 67 (п), Тюрам 53

"Ницца" неожиданно прервала серию неудач, разбив на выезде прямого конкурента за еврокубки. До игры с "Лансом" подопечные Фариоли не выигрывали в чемпионате 6 матчей, существенно ухудшив свои шансы на квалификацию в главные европейские соревнования. Сегодня "орлята" показали, что их рано списывать со счетов.

Главным героем встречи стал Терем Моффи, оформивший дубль, как и в игре команд первого круга. Нигериец вернулся с КАН словно другим игроком, но на "Ланс" снова выстрелил. Забавно, что в двух матчах против вице-чемпиона и одном против чемпиона Терем забил 6 из 9 голов в кампании. Бережёт патроны на решающий момент.

"Ницца" приехала играть вторым номером. Амбиции Фариоли ограничились умеренным прессингом. Которым, надо признать, "орлята" исполняли на высшем уровне. Качественно замедляли атаки хозяев, провоцировали невынужденные ошибки, но сильно не рисковали.

Впрочем, и такого давления хватило, чтобы несобранный "Ланс" осуществил целый ряд убийственных ошибок. Первым начал Медина, потерявший равновесие в решающий момент. Это позволило Чо на 11-й минуте выбежать 2 в 1 и покатить Моффи на пустые. До перерыва хозяева в ответ момент так и не создали, если не считать сорвавшийся с ноги удар Ваи в концовке тайма. Это был единственный раз, когда хозяевам удалось пройти прессинг соперника.

Второй тайм "Ланс" начал с ещё одной грубейшей ошибки. Чо снова подкараулил соперника, перехватив ужасную передачу Менди на своей половине поля. На этот раз Чо ассистировал Тюраму, который удвоил перевес. Ещё через четверть часа Хусанов с приёмами из греко-римской борьбы завалил Росарио на угловом, подарив пенальти для Моффи. Терем шансом воспользовался и оформил один из простейших дублей в карьере.

Всё, на что хватило напора "Ланса", это гол престижа. Иронично, что тоже после ошибки оппонента. Моффи с центрального круга ужасно исполнил скидку головой, по сути отдав пас на Саида. Тот быстро продлил на Ваи, который слёту положил красивый мяч. 1:3. С таким индивидуальным браком обе команды рискуют пролететь мимо ЛЧ.

Ланс: Самба – Агилар (Саид, 63), Гради (Хусанов, 46), Данзо, Медина, Франковски – Менди (Диуф, 63), Эль-Энауи (Томассон, 76) – Давид Кошта (Фюльжени, 76) – Сотока, Ваи

Ницца: Булка – Лотомба, Тодибо, Данте, Перро – Сансон (Луше, 31), Росарио (Клод-Морис, 82), Тюрам – Чо (Лаборд, 61), Моффи (Менди, 82), Бога (Гессан, 60)