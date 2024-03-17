Ашраф Хакими может остаться надолго. ПСЖ планирует продлить контракт

"ПСЖ" начал переговоры с Ашрафом Хакими, сообщает Le Parisien.

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По имеющейся информации, столичный клуб начал переговоры с марокканским защитником о продлении его контракта, срок действия которого истекает в июне 2026 года. "ПСЖ" планирует продлить его контракт до 2029 года. Отмечается, что за 25-летним защитником следит мадридский "Реал".

Напомним, за этот сезон Хакими сыграл в 19 играх, в которых отличился 3 голами и 4 результативными передачами.