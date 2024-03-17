Лига 1. Брест не подпускает Фонсеку к зоне ЛЧ, Лорьян остановил Монако

Поздний гол Сатриано обеспечил "Бресту" ничью в домашнем матче против "Лилля". Таким образом "Брест" сохранил 4-очковый отрыв от подопечных Паулу Фонсеки, которые мечтают ворваться в топ-3. Также парни Эрика Руа рисковали пропустить впереди себя "Монако", но княжеский клуб провалил дебют и концовку игры с "Лорьяном". И тоже потерял очки. В первом тайме команды обменялись автоголами, во втором – голами и удалениями. "Монегаски" почти дотерпели, но на 90+5 Бакайоко урвал пункт для "мерлузовых".

В параллельных встречах "Клермон" и "Гавр" тоже доигрывали 10 на 10. "Клермон" на 36 минут больше играл с удалением, но умудрился сохранить перевес благодаря дублю Чама. Для последней команды Лиги 1 это первая победа за 5 туров. "Метц" долго держался в Реймсе, но Ито за 10 минут до конца принёс хозяевам победу и оставил их в гонке за еврокубки.

Лига 1. 26-й тур

Брест, Cтад Франсис Ле Бле

Брест – Лилль 1:1

Голы: Сатриано 79 – Дэвид 67

Брест: Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Ле-Мелу, Дель Кастийо (Браими, 84), Перейра Лаже (Мунье, 75), Маньетти (Мартен, 68), Камара (Думбия, 68), Сатриано (Ле Дуарон, 84)

Лилль: Шевалье, Сантуш, Диаките, Йоро, Исмаили, Андре, Бенталеб, Гомес, Жегрова (Кавалейру, 84), Харальдссон (Унас, 84), Дэвид

Монако, Луи ІІ

Монако – Лорьян 2:2

Голы: Менди 27 (аг), Фофана 60 – Синго 1 (аг), Бакайоко 90+5

Монако: Маецки, Синго, Марипан, Керер, Уаттара (Якобс, 46), Минамино (Бен-Сегир, 76), Головин (Балогун, 89), Закария, Фофана, Аклиуш (Магасса, 83), Бен-Йеддер (Диатта, 83)

Лорьян: Мвого, Ле Бри (Кацерис, 82), Менди, Лапорт, Аджей, Йонгва, Бакайоко, Абержель (Луза, 76), Понко (Тосин, 69), Кари (Буанани, 68), Бамба (Крупи, 76)

Удаления: Закария 81 – Тосин 89

Клермон, Габриэль Монпье

Клермон – Гавр 2:1

Голы: Чам 12, 45+5 (п) – Айю 45+1

Удаления: Рашани 30 – Таргаллин 66

Реймс, Огюст Делон

Реймс – Метц 2:1

Голы: Диаките 3, Ито 79 – Атта 14