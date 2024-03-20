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Превзошёл самого Мбаппе. Полузащитник главной сенсации Лиги 1 стал лучшим игроком месяца
Один из ключевых творцов успеха команды
Foot-sur7
Полузащитник "Бреста" Пьер Ле-Мелу стал лучшим игроком чемпионата Франции за февраль.
В последнем месяце зимы 30-летний хавбек провёл за свою команду четыре матча в Лиге 1, в которых отметился двумя голами. Всего на счету Ле-Мелу 27 сыгранных игр в составе "пиратов" во всех турнирах (четыре забитых мяча, без результативных передач).
"Брест" располагается на второй строчке турнирной таблицы французского чемпионата, имея в активе 47 очков. От лидирующего "Пари-Сен Жермен" сенсационный клуб отстаёт на 12 баллов.
Avec ses ⚡️⚡️⚡️ de génie durant tout le mois de février, Pierre Lees-Melou a fait gronder le tonnerre de Brest sur les pelouses de la @Ligue1UberEats ????️— UNFP (@UNFP) March 19, 2024
Il est le lauréat du Trophée UNFP du Joueur du Mois de février ????
Félicitations Pierre ???? #tropheesunfp pic.twitter.com/igJW0Pv0cM
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