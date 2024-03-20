Превзошёл самого Мбаппе. Полузащитник главной сенсации Лиги 1 стал лучшим игроком месяца

Полузащитник "Бреста" Пьер Ле-Мелу стал лучшим игроком чемпионата Франции за февраль.

В последнем месяце зимы 30-летний хавбек провёл за свою команду четыре матча в Лиге 1, в которых отметился двумя голами. Всего на счету Ле-Мелу 27 сыгранных игр в составе "пиратов" во всех турнирах (четыре забитых мяча, без результативных передач).

"Брест" располагается на второй строчке турнирной таблицы французского чемпионата, имея в активе 47 очков. От лидирующего "Пари-Сен Жермен" сенсационный клуб отстаёт на 12 баллов.