Болельщики клуба Лиги 1 получили наказание из-за использования пиротехники

Футбольный клуб "Нант" получил наказание за пиротехническое шоу, которое состоялось во время субботнего матча против "Страсбура" (3:1).

Ультрас-группировка Brigade Loire, которая отмечала 25-летний юбилей, в течение всего матча использовала более 200 пиротехнических средств.

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За это "Нант" получил такое наказание: болельщикам клуба запретили посещать стадион во время домашнего поединка против "Лиона".