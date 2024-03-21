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Болельщики клуба Лиги 1 получили наказание из-за использования пиротехники
Фанам запретили посещать стадион
Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольный клуб "Нант" получил наказание за пиротехническое шоу, которое состоялось во время субботнего матча против "Страсбура" (3:1).
Ультрас-группировка Brigade Loire, которая отмечала 25-летний юбилей, в течение всего матча использовала более 200 пиротехнических средств.
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За это "Нант" получил такое наказание: болельщикам клуба запретили посещать стадион во время домашнего поединка против "Лиона".
???? OFFICIEL ! Le FC Nantes écope d’un match à ???????????????? ???????????????? ???????????????????? pour la réception de l’OL suite à l’utilisation de fumigènes face à Strasbourg !— Actu Foot (@ActuFoot_) March 20, 2024
La tribune Loire sera fermée deux matchs, soit jusqu’à la fin de la saison. ???? pic.twitter.com/q5J7N0jttA
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