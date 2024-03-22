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Меньян возвращается в сборную Франции перед матчем с Германией

Франция

Меньян готов сыграть в товарищеском матче

Меньян возвращается в сборную Франции перед матчем с Германией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер Майк Меньян, который пропустил тренировку сборной Франции в начале международной паузы, присоединился к команде перед матчем против Германии.

Игрок "Милана" плохо себя чувствовал во время поединка против "Вероны" (3:1) в воскресенье. Он сообщил об этом главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму. Сейчас медицинский штаб национальной команды внимательно наблюдает за состоянием здоровья Майка.

Сборная Франции 23 марта сыграет товарищеский матч против Германии. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Дидье Дешам Милан Майк Меньян
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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