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Ренн отказался отпускать своих игроков на Олимпийские игры в Париже

Франция
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Ренн отказался отпускать своих игроков на Олимпийские игры в Париже

фото - ФК Ренн / Автор невідомий

Новина українською

Подготовка к Олимпийским играм сборной Франции U-23 потерпела очередной удар, ведь "Ренн" - клуб, который отказался отпускать своих игроков на турнир.

Французский клуб обеспокоен количеством футболистов, которые будут вызваны в национальную команду. "Ренн" не хочет терять ключевых игроков на длительное время.

ФИФА не признает Олимпийские игры международным турниром, а потому клубы имеют право выбора, отпускать своих игроков на соревнования или нет.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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