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Ренн отказался отпускать своих игроков на Олимпийские игры в Париже
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фото - ФК Ренн / Автор невідомий
Подготовка к Олимпийским играм сборной Франции U-23 потерпела очередной удар, ведь "Ренн" - клуб, который отказался отпускать своих игроков на турнир.
Французский клуб обеспокоен количеством футболистов, которые будут вызваны в национальную команду. "Ренн" не хочет терять ключевых игроков на длительное время.
ФИФА не признает Олимпийские игры международным турниром, а потому клубы имеют право выбора, отпускать своих игроков на соревнования или нет.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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