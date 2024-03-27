Ренн отказался отпускать своих игроков на Олимпийские игры в Париже

Подготовка к Олимпийским играм сборной Франции U-23 потерпела очередной удар, ведь "Ренн" - клуб, который отказался отпускать своих игроков на турнир.

Французский клуб обеспокоен количеством футболистов, которые будут вызваны в национальную команду. "Ренн" не хочет терять ключевых игроков на длительное время.

ФИФА не признает Олимпийские игры международным турниром, а потому клубы имеют право выбора, отпускать своих игроков на соревнования или нет.