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Полузащитнику Реала и сборной Франции удалось избежать серьезной травмы
Футболист вернется в команду через несколько дней
Фото: twitter.com/Camavinga
Полузащитник сборной Франции и "Реал Мадрид" Эдуардо Камавинга избежал серьезной травмы.
Игрок в товарищеском матче против Чили покинул поле в конце первого тайма, хромая. Футболист прошел медицинские обследования, которые диагностировали растяжение связок голеностопа.
Ожидается, что Камавинга вернется в свою команду через несколько дней.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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