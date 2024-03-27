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Полузащитнику Реала и сборной Франции удалось избежать серьезной травмы

Франция
Обновлено

Футболист вернется в команду через несколько дней

Полузащитнику Реала и сборной Франции удалось избежать серьезной травмы

Фото: twitter.com/Camavinga

Новина українською

Полузащитник сборной Франции и "Реал Мадрид" Эдуардо Камавинга избежал серьезной травмы.

Игрок в товарищеском матче против Чили покинул поле в конце первого тайма, хромая. Футболист прошел медицинские обследования, которые диагностировали растяжение связок голеностопа.

Ожидается, что Камавинга вернется в свою команду через несколько дней.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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