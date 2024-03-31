Лига 1. 27-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – ПСЖ 0:2

Голы: Витинья 53, Рамуш 85

Марсель: Лопес, Гарсия, Мбемба (Жиго, 51), Балерди (Унаи, 73), Мерлен, Кондогбиа (Гуйе, 61), Верету, Харит, Ндиай (Пеми, 61), Луис Энрике, Обамеянг

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Данилу, Бералдо, Эрнандес, Фабиан Руис (Угарте, 65), Витинья, Заир-Эмери (Шкриньяр, 77), Дембеле (Асенсио, 65), Мбаппе (Рамуш, 65), Коло-Муани (Ли Кан Ин, 46)

Предупреждения: Лукас Бералдо 15, Эрнандес 38, Данилу 40, Доннарумма 45+2

Удаление: Лукас Бералдо 40

Соперники подходили к Ле Классик совсем в разном настроении, но их объединяли общие кадровые проблемы в защите. "Марсель" остался правого защитника Клосса, место которого занял левша Гарсия. В центре обороны не готовы были провести весь матч что Жиго, что Мбемба, а Балерди едва восстановился. В то же время Париж вышел на дерби с Данилу в центре обороны в паре с неопытным Бералдо. Ещё одна интересная деталь – Дембеле в роли четвёртого центрального полузащитника, инструмент Энрике для взлома прессингующих команд.

На фоне кадрового дефицита в обороне с обоих сторон можно было ждать острой игры, учитывая форму Пьера-Эмерика Обамеянга в новом году и выхода Килиана Мбаппе в старте. Впрочем, сработало скорее в обратную сторону. Из-за проблем в защите обе команды играли с лишней осторожностью, и дерби выдалось весьма закрытым.

Первым стали угрожать хозяева. Обамеянг в контратаке взял на себя и мощно пробил издали. А через пару минут габонец снова ускользнул от защиты, после чего заработал перспективный штрафной, а также карточку для Бералдо. С этого стандарта Верету нанёс первый опасный удар, из-за пределов штрафной проверив дальнюю штангу Доннаруммы.

Впрочем, "Олимпик" немного увлёкся атакой и сам пропустил пару опасных выпадов. Сначала Коло Муани и Дембеле разыграли стенку, после которой Рандаль выбегал на рандеву с кипером, но Пау Лопес предотвратил угрозу эффектным выходом из ворот. А через минуту Дембеле выдал гениальный сольный проход, обыграл троих защитников, но бездарно завершил ударом мимо ворот.

Дело близилось к перерыву, как опытный Обамеянг снова ускользнул от обороны. Бералдо вытолкнул габонца за пределы поля, остановив соперника ценой второй жёлтой. Численный перевес стал весомым преимуществом, но "Марсель" использовал его не лучшим образом. Париж довольно уверенно держался в позиционной обороне, продолжая выбегать в опасные выпады даже в численном меньшинстве.

И в дебюте второй половины ПСЖ неожиданно повёл в счёте. Витинья выдал ярчайший отрезок, хотя без включения Дембеле португалец вряд ли бы сумел забить. В начале Витинья выиграл единоборство у Кондогбиа в центре поля. Эффектно пробросил Арита, обыгрался в стенку с Дембеле, после чего легко положил мяч в нижний угол.

"Марсель" за обычаями Гассе солидно насыщал чужую штрафную площадь, надоедал навесами, но реальной угрозы не нёс. Беду на ворота Доннаруммы в основном накликали сами парижане. Так Шкриньяр за 10 минут до конца дважды потерял мяч недалеко от своей штрафной, позволив нанести редкий удар Обамеянгу, а затем опасно выстрелить Мерлену.

Но реальных проблем с сохранением нужного результата у Парижа не возникло. Снял все вопросы Гонсалу Рамуш, которого 1 на 1 в два паса вывели Хакими и Асенсио в контратаке. А напоследок блеснул Доннарумма, совершив сумасшедший сейв после удара Арита. 0:2.