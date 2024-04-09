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Министр внутренних дел Франции - о террористической угрозе на матч ЛЧ: Я разговаривал с начальником полиции
Уровень безопасности на стадионе во время матча ЛЧ будет повышен
Getty Images/Global Images Ukraine
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что правительство усилит меры безопасности накануне матча Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Барселоной".
"Начальник полиции, с которым я разговаривал сегодня утром, значительно усилил меры безопасности. В связи с явной угрозой, о которой публично заявило "Исламское государство", - сказал Жеральд.
Несколько дней назад была опубликована фотография вооруженного мужчины с названиями четырех стадионов, которые будут принимать соревнования ЛЧ на этой неделе. Также это фото было подписано словами "Убить их всех".
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