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LFP близка к подписанию соглашения с катарской компанией по правам на трансляцию Лиги 1

Франция

Состоялись переговоры

LFP близка к подписанию соглашения с катарской компанией по правам на трансляцию Лиги 1

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Mediapro France League (MLFP) близка к подписанию соглашения с beIN Sports относительно прав на трансляцию матчей Лиги 1 с 2024 по 2029 год.

По информации издания L'Équipe, катарская компания готова предложить 700 миллионов евро в год, что соответствует ожиданиям LFP (Профессиональная футбольная лига Франции).

Напомним, что сделка с компанией DAZN сорвалась, поскольку они предлагали лишь 500 млн евро.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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