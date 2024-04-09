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LFP близка к подписанию соглашения с катарской компанией по правам на трансляцию Лиги 1
Состоялись переговоры
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Mediapro France League (MLFP) близка к подписанию соглашения с beIN Sports относительно прав на трансляцию матчей Лиги 1 с 2024 по 2029 год.
По информации издания L'Équipe, катарская компания готова предложить 700 миллионов евро в год, что соответствует ожиданиям LFP (Профессиональная футбольная лига Франции).
Напомним, что сделка с компанией DAZN сорвалась, поскольку они предлагали лишь 500 млн евро.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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