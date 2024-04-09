LFP близка к подписанию соглашения с катарской компанией по правам на трансляцию Лиги 1

Mediapro France League (MLFP) близка к подписанию соглашения с beIN Sports относительно прав на трансляцию матчей Лиги 1 с 2024 по 2029 год.

По информации издания L'Équipe, катарская компания готова предложить 700 миллионов евро в год, что соответствует ожиданиям LFP (Профессиональная футбольная лига Франции).

Напомним, что сделка с компанией DAZN сорвалась, поскольку они предлагали лишь 500 млн евро.