Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эрлинг Холанд: С самого начала я чувствовал, что очень хочу перейти именно в Боруссию
19-летний форвард высказался насчет своего перехода в немецкий клуб
Новоиспечённый форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд прокомментировал свой трансфер в стан "шмелей".
"У меня были активные переговоры с руководством клуба и тренерами, особенно с Хансом-Йоахимом Ватцке, Михаэлем Цорком и Люсьеном Фавром.
С самого начала я чувствовал, что очень хочу перейти именно в этот клуб.
Я хотел пройти этот путь и сыграть в невероятной атмосфере здешнего стадиона, вмещающего более 80 тысяч зрителей. Я сгораю от нетерпения", – поделился Эрлинг Холанд.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:bvb.de
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...