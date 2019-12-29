Эрлинг Холанд: С самого начала я чувствовал, что очень хочу перейти именно в Боруссию

Новоиспечённый форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд прокомментировал свой трансфер в стан "шмелей".

"У меня были активные переговоры с руководством клуба и тренерами, особенно с Хансом-Йоахимом Ватцке, Михаэлем Цорком и Люсьеном Фавром.

С самого начала я чувствовал, что очень хочу перейти именно в этот клуб.

Я хотел пройти этот путь и сыграть в невероятной атмосфере здешнего стадиона, вмещающего более 80 тысяч зрителей. Я сгораю от нетерпения", – поделился Эрлинг Холанд.