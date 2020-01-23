Германия
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Полузащитник Боруссии Дортмунд отказался уходить в аренду
Игрок хочет остаться в клубе
Датский хавбек Якоб Бруун Ларсен готов покинуть "Боруссию" Дортмунд.
По информации Sky Sports, полузащитник отказался уходить в аренду. "Шмели" хотели отпустить игрока в другой клуб из Германии на полгода, однако 21-летний датчанин ответил отказом, ссылаясь на то, что он готов либо остаться в клубе, либо полноценно перейти в другой клуб.
В текущем сезоне на счету датчанина 1 голевая передача в 4 матчах чемпионата Германии.
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