Полузащитник Боруссии Дортмунд отказался уходить в аренду

Датский хавбек Якоб Бруун Ларсен готов покинуть "Боруссию" Дортмунд.

По информации Sky Sports, полузащитник отказался уходить в аренду. "Шмели" хотели отпустить игрока в другой клуб из Германии на полгода, однако 21-летний датчанин ответил отказом, ссылаясь на то, что он готов либо остаться в клубе, либо полноценно перейти в другой клуб.

В текущем сезоне на счету датчанина 1 голевая передача в 4 матчах чемпионата Германии.