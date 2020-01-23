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Полузащитник Боруссии Дортмунд отказался уходить в аренду

Германия
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Игрок хочет остаться в клубе

Полузащитник Боруссии Дортмунд отказался уходить в аренду
Новина українською

Датский хавбек Якоб Бруун Ларсен готов покинуть "Боруссию" Дортмунд.

По информации Sky Sports, полузащитник отказался уходить в аренду. "Шмели" хотели отпустить игрока в другой клуб из Германии на полгода, однако 21-летний датчанин ответил отказом, ссылаясь на то, что он готов либо остаться в клубе, либо полноценно перейти в другой клуб.

В текущем сезоне на счету датчанина 1 голевая передача в 4 матчах чемпионата Германии.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Якоб Бруун Ларсен
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