Флик – перед игрой с Шальке: Впечатлён их формой, нас ждет очень тяжелый матч

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик поделился ожиданиями перед игрой с "Шальке".

"Я был очень впечатлен тем, как активно они действовали в матче с Гладбахом. Тем, как они оказывали давление на соперника, как искусно они разыгрывали атакующие комбинации. В итоги они одержали заслуженную победу. Нас ждет очень тяжелый матч.

Мы должны смотреть на себя и, что особенно важно, должны показать свою игру. Мы не должны смотреть на конкурентов. Все жаждут успеха и хотят и в этому году стать чемпионами. Мы должны настроиться на то, чтобы в каждом матче показывать хорошую игру. Тогда, как и в прошлые годы, судьба чемпионства будет зависеть только от нас.

Участие Одриосолы в матче? Этот вопрос остается открытым. Он производит очень хорошее впечатление, хороший парень. Это быстрый атакующий защитник, очень подвижный и умеющий выполнять хорошие навесы. Решение по его участию в матче я приму непосредственно перед его началом. Благодаря его подписанию у нас будет больше вариантов для формирования состава, он добавит нам гибкости", – цитирует наставника официальный сайт "Баварии".